За тиждень гуртові ціни на нафтопродукти в Україні знизилися в середньому на 2,2%

З 5 по 12 грудня 2011 середні по Україні великогуртові ціни на нафтопродукти знизилися на 0,6 - 5,1% (у середньому на 2,2%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 5 по 12 грудня 2011 середні по Україні великогуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 - знизилися на 5,1%, або 520 грн./тонна, - до 9730 грн./тонна;

на бензин А-92 - знизилися на 1,9%, або 210 грн./тонна, - до 10 680 грн./тонна;

на бензин А-95 - знизилися на 0,6%, або 70 грн./тонна, - до 11 780 грн./тонна;

на дизельне пальне - знизилися на 1,0%, або 100 грн./тонна, - до 10 260 грн./тонна.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.