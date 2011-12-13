За тиждень гуртові ціни на нафтопродукти в Україні знизилися в середньому на 2,2%
З 5 по 12 грудня 2011 середні по Україні великогуртові ціни на нафтопродукти знизилися на 0,6 - 5,1% (у середньому на 2,2%).
Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).
За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 5 по 12 грудня 2011 середні по Україні великогуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:
на бензин А-80 - знизилися на 5,1%, або 520 грн./тонна, - до 9730 грн./тонна;
на бензин А-92 - знизилися на 1,9%, або 210 грн./тонна, - до 10 680 грн./тонна;
на бензин А-95 - знизилися на 0,6%, або 70 грн./тонна, - до 11 780 грн./тонна;
на дизельне пальне - знизилися на 1,0%, або 100 грн./тонна, - до 10 260 грн./тонна.
Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.