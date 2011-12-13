Україна за 10 місяців імпортувала 3,6 млрд. куб. м середньоазіатського газу

Україна в січні-жовтні 2011 р. імпортувала 3,6 млрд. куб. м природного газу з Казахстану, Туркменістану і Узбекистану.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, за звітний період, зокрема, з Казахстану імпортовано 1 млрд. 138,863 млн. куб. м газу на суму 375,768 млн. дол., з Туркменістану - 1 млрд. 238,609 млн. куб. м на суму 411,929 млн. дол., з Узбекистану - 1 млрд. 224,784 млн. куб. м на суму 403,828 млн. дол.

З Росії в січні-жовтні Україна імпортувала 35 млрд. 42,751 млн. куб. м газу на суму 10 млрд. 384,347 млн. дол.

Нагадаємо, раніше бізнесмен Дмитро ФІРТАШ, якому належить Group DF, заявляв, що з квітня холдинг Ostchem почав прямий імпорт середньоазіатського газу для своїх хімічних підприємств в Україні в обхід російського "Газпрому" і НАК «Нафтогаз України». Ostchem Holding, за словами Д.ФІРТАША, закуповує газ дешевше, ніж «Нафтогаз».

Довідка УНІАН. У Ostchem Holding входять виробники мінеральних добрив азотної групи компанії «Рівнеазот» (Рівненська обл.), «Таджиказот» (Таджикистан) і «Нітроферт» (Естонія).

Крім того, Д. ФІРТАШ безпосередньо контролює великих виробників мінеральних добрив - компанію «Сєвєродонецьке об`єднання «Азот» (Луганська обл.), Концерн «Стирол» (Горлівка, Донецька обл.) і «Азот» (Черкаси).

Group DF належить 90% акцій компанії Ostchem Holding.

Group DF є приватною міжнародною холдинговою компанією українського бізнесмена Д.ФІРТАША.