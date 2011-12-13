Україна збільшила споживання електроенергії на 2,7%

Споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), в січні-листопаді ц.р. зросло на 2,7%, або на 4,516 млрд. кВт/год., порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 169,938 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, за звітний період обсяг споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) зріс на 2,9%, або 3,849 млрд. кВт/год., порівняно з січнем-листопадом 2010 року – до 133,369 млрд. кВт/год.

У листопаді 2011 року споживання електроенергії кінцевими споживачами в Україні зросло на 6,5% порівняно з листопадом 2010 року – до 13,555 млрд. кВт/год.

За даними міністерства, промислові підприємства України в січні-листопаді ц.р. збільшили споживання електроенергії на 2,8%, або 1,821 млрд. кВт/год., порівняно з січнем-листопадом 2010 року – до 66,824 млрд. кВт/год. Водночас, підприємства металургійної промисловості скоротили споживання електроенергії на 1,1%, або 394 млн. кВт/год. – до 34,682 млрд. кВт/год.

Транспортні підприємства за 11 місяців ц.р. збільшили споживання електроенергії на 6,1% – до 9,007 млрд. кВт/год., комунально-побутові – на 0,8%, до 16,615 млрд. кВт/год.

Обсяги споживання електроенергії населенням за зазначений період зросли на 2,8%, або 937,1 млн. кВт/год., порівняно з січнем-листопадом 2010 року – до 34,807 млрд. кВт/год.

У міністерстві відзначають, що в цілому частка промисловості в загальному обсягу споживання електроенергії в Україні в січні-листопаді ц.р. збереглася на торішньому рівні 48,7%, також і населення – на рівні 25,4%.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), зросло на 9,5%, або 14,882 млрд. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 183,9 млрд. кВт/год. Обсяг споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) зріс на 9,5%, або 12,824 млрд. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 147,33 млрд. кВт/год.

У 2009 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), скоротилося на 8,7%, або 16,151 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком – до 169,009 млрд. кВт/год. Обсяг споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) скоротився на 9%, або 13,332 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком – до 134,558 млрд. кВт/год.

У 2008 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), скоротилося на 0,5% порівняно з 2007 роком – до 185 млрд. 187 млн. кВт/год. Споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) скоротилося на 0,6%, або 4 млрд. 876,8 млн. кВт/год. – до 147 млрд. 706,6 млн. кВт/год.