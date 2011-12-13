За розлив маслопродуктів у порту Іллічівська іноземний судновласник сплатив 200 тис. грн.

Власник теплохода Rainbouw Harmonu (прапор Панами) сплатив більш як 200 тис. грн. як компенсацію матеріальної шкоди, завданої в результаті розливу маслопродуктів в акваторії Іллічівського морського торгового порту.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, уточнивши, що «забруднення на площі 110 кв. м сталося через порушення режиму роботи технічного устаткування на теплоході».

За даними фахівця зі зв`язків з громадськістю Державної екологічної інспекції північно-західного регіону Чорного моря Ольги КРИВОШЕЄВОЇ, «забруднення акваторії Іллічівського порту теплоходом Rainbouw harmonu сталося 7 грудня». Панамське судно готується до виходу з порту.