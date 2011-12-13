Інтерпайп НМТЗ реалізував найбільший проект підвищення енергоефективності

Інтерпайп НМТЗ реалізував найбільший проект року щодо збільшення енергоефективності - введення в експлуатацію нового турбокомпресора виробництва компанії «Samsung Techwin» (Корея). Головна мета інвестпроекту - зменшення витрат електроенергії на виробництво стисненого повітря, необхідного для роботи пневмообладнання.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, нове, енергоефективныше обладнання дозволить знизити споживання електроенергії на 3 млн. кВт на рік, що в грошовому еквіваленті складе близько 265 тисяч доларів США в рік (з розрахунку поточної вартості електроенергії). Загальний обсяг інвестицій у проект склав близько 600 тисяч доларів США.

Проект пройшов незалежний екологічний аудит компанією Global Carbon Україна і бере участь в програмі, спрямованій на скорочення викидів в атмосферу вуглекислого газу. За рахунок економії споживання електроенергії Інтерпайп НМТЗ скоротить викид СО2 на 3 тисячі тонн на рік. Це на третину менше в порівнянні з використанням старого обладнання.

«Одним з головних пріоритетів Інтерпайп НМТЗ є підвищення енергоефективності і зниження екологічної напруги в регіоні, - коментує Юрій АНТІПОВ, голова правління ВАТ «Інтерпайп НМТЗ». - У 2011 році Інтерпайп НМТЗ інвестував 1,1 мільйон доларів США в розвиток виробництва, з яких значна частина була спрямована на скорочення споживання енергоресурсів».

Довідка УНІАН. Інтерпайп - міжнародна вертикально-інтегрована трубно-колісна компанія, яка входить в десятку найбільших у світі виробників безшовних труб і є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс у світі. Продукція компанії поставляється більш ніж у 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

До структури компанії входять чотири промислових активи - Інтерпайп НТЗ, Інтерпайп НМТЗ, Інтерпайп Ніко Тьюб і Дніпропетровський Втормет. Інтерпайп також веде будівництво нового електросталеплавильного комплексу Дніпросталь, обсяг виробництва якого склав 1,32 млн. тонн трубної і колісної заготовки на рік.

Інтерпайп НМТЗ спеціалізується на виробництві зварних труб для нафтогазової галузі, машинобудування, будівництва та інших галузей промисловості. У 2010 р. обсяг реалізації трубної продукції заводу склав 185 тис. тонн. Прогнозований обсяг продажів за 2011 рік - 220 тис. тонн.