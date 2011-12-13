Україна планує переорієнтувати цукрову галузь на виробництво біопалива - Присяжнюк

Україна планує переорієнтовувати цукрову галузь на виробництво біопалива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на ході прес-конференції міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

"Сьогодні є доручення прем'єр-міністра України - переорієнтовувати галузь з вирощування цукрового буряка на виробництво біопалива. І ми цим зараз займаємося, тому що від енергоносіїв ми імпортозалежні", - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він зазначив, що за структурою посівів Україна повинна засівати цукровим буряком близько 1 млн. га, що дозволить робити 60 млн. тонн цукрового буряка, тоді як для внутрішніх потреб і виробництва цукру Україні потрібно максимум 17-18 млн. тонн цукрового буряка. "Тобто 40 млн. тонн ми повинні надати на біопаливо. 40 млн. тонн цукрового буряка - це 4 млн. тонн біопалива. Я вважаю, що цю програму почавши, ми через 4-5 років повинні досягти цього рівня, якщо наш цукор не потрібний на зовнішніх ринках", - сказав міністр.

Він зазначив, що на сьогодні Україна не може знайти зовнішніх ринків для свого цукру, попри те, що претензій до його якості немає.

М.ПРИСЯЖНЮК підкреслив, що він не розуміє, чому Російська Федерація досі не знімає мито на імпорт українського цукру, хоча це питання обговорюється на усіх зустрічах. "Ми чітко розуміємо, що зовнішнього ринку для цукру поки немає", - сказав міністр. Він розповів, що в угоді про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом прописані досить хороші об'єми для імпорту українського цукру і міністр висловив надію, що надалі експорт цукру в ЄС не зупинятиметься регуляторними методами і бар'єрами, як це зараз відбувається щодо м'яса птиці.