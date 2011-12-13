Азаров: у бюджет може бути закладена ціна на газ 400 дол., але вона може бути переглянута

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ допускає, що держбюджет на 2012 рік може бути прийнятий з розрахунку ціни на газ 400 доларів, але не виключає її перегляду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам на брифінгу після відвідування ДП "Укрметртестстандарт".

Відповідаючи на питання журналістів про те, чи будуть завершені до кінця поточного року переговори з Російською Федерацією про перегляд ціни на газ, М.АЗАРОВ сказав: "Ох, якби я знав".

У той же час він зазначив, що вже другий день тривають переговори міністра палива і вугільної промисловості Юрія БОЙКА з головою правління ВАТ "Газпром" Олексієм МІЛЛЕРОМ щодо перегляду ціни на газ.

"Так, дійсно, нам вже з бюджетом відтягувати не можна. Наступний тиждень - останній сесійний, нам потрібно приймати бюджет, тому що від прийняття державного бюджету залежить прийняття усіх обласних, районних, міських бюджетів. І тому нам потрібно його своєчасно, до нового року, прийняти", - сказав М.АЗАРОВ.

Водночас глава уряду підкреслив, що держбюджет має бути, передусім, реалістичним і не популістським. "Тому бюджет, передусім, має бути реалістичним, а це означає: якщо нам доведеться платити 400 доларів за газ, значить, ми платитимемо. У нас немає іншого виходу. А це означає, що ми повинні усі абсолютно розрахунки закласти на той реалістичний варіант, який може бути", - сказав М.АЗАРОВ.

У той же час прем'єр-міністр сказав, що у разі, якщо вдасться домовитися з РФ про перегляд ціни на газ, "значить Міністерство фінансів разом з Міністерством економіки переглянуть усі показники, і мінятимемо тоді бюджет".

Як повідомляли ЗМІ, у понеділок, 12 грудня, глава "Газпрому" О.МІЛЛЕР заявив, що "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" до кінця року угоду щодо газу не підпишуть.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України 20 жовтня прийняла в першому читанні проект державного бюджету на 2012 рік.

За словами голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, розгляд проекту бюджету в другому читанні планувався 8 грудня, проте був відкладений через незавершення газових переговорів з Росією.