Брюссель . Єврокомісія поки не готова визнати "Південний потік" пріоритетним.

Про це власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі заявив комісар ЄС з питань енергетики Гунтер ЕТТІНГЕР, відповідаючи на прохання прокоментувати заяви Росії про бажання отримати статус пріоритетного для "Південного потоку".

"Південний потік" не був визнаний в якості проекту європейського інтересу. Європейська комісія не може передбачати на цьому етапі чи буде надано яке-небудь виключення для "Південного потоку", - заявив комісар.

Він зазначив, що Єврокомісія вже заявляла і може лише повторити, що вона залишає за собою право повністю оцінити і проаналізувати цей проект як тільки його деталі стануть зрозумілими.

"Усі виключення можуть бути надані тільки на базі чинного законодавства ЄС. ЄС не змінюватиме своє законодавство, яке є у сфері енергетики", - сказав Г. ЕТТІНГЕР.

1 грудня міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО після зустрічі з комісаром Г. ЕТТІНГЕРОМ заявив, що Єврокомісія готова розглядати можливість надання особливого статусу проекту газопроводу "Південний потік".

Міністр сказав, що статус транкордонної європейської мережі дав би можливість "Південному потоку" не підпадати під дію Третього енергетичного пакету ЄС, який вимагає надавати доступ до газопроводу третім сторонам.