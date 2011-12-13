«Ядерне паливо» та «ТВЕЛ» зареєстрували СП з будівництва заводу для виробництва ЯП

Державний концерн "Ядерне паливо" і ВАТ "ТВЕЛ" (Росія) зареєстрували спільне підприємство ЗАТ "Завод з виробництва ядерного палива".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "ТВЕЛ".

Згідно з повідомленням, спільне підприємство внесене в єдиний державний реєстр юридичних і фізичних осіб України 2 грудня.

Раніше, відповідно до українського законодавства, була проведена процедура реєстрації випуску акцій, які розподіляються між засновниками.

Згідно з документами, відповідні частки в акціонерному капіталі розподілені таким чином: 50%+1 акція належить ДК "Ядерне паливо", а 50%- 1 акція - ВАТ "ТВЕЛ". Таким чином, українській стороні передано 75 001, а російській - 74 999 акцій. Статутний капітал СП сплачений учасниками в повному розмірі. Закінчується реєстрація СП в регіональних органах.

"З завершенням процесу створення спільного підприємства, будівництво заводу виходить на стадію практичної реалізації. Після проходження державної експертизи очікується затвердження розробленого ТЕО Кабінетом міністрів України" - сказано у повідомленні «ТВЕЛ».

Довідка УНІАН. У вересні 2010 року Кабінет міністрів України затвердив переможцем конкурсу з вибору технології для будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива для реакторів АЕС ВВЕР-1000 російську компанію "ТВЕЛ".

У жовтні того ж року "ТВЕЛ" і український державний концерн "Ядерне паливо" підписали угоду про створення на території України спільного підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 з часткою України 50%+1 акція.

В угоді "ТВЕЛ" підтверджував намір передати Україні технології усіх переділів виготовлення ядерного палива не пізніше 2020 року, забезпечувати технологічний супровід діяльності заводу з урахуванням впровадження новітніх технологій, а також навчати персонал і кваліфікувати завод.

Завод планують розташувати на майданчику в смт. Смолино (Кіровоградська область).

Згідно з затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом міністрів державною цільовою програмою "Ядерне паливо України" будівництво заводу з виробництва ядерного палива планувалося завершити у 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд. грн., з яких 1,092 млрд. грн. планують залучили у якості інвестицій.