Івано-Франківськ отримав 3 млн. грн. кредиту на проект з енергозбереження

Місто Івано-Франківськ стало першим українським містом, яке отримало кредит у розмірі 3 млн. грн. від Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО для підвищення енергоефективності в навчальних закладах.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в Івано-Франківському міськвиконкомі.

Згідно з наданою інформацією, співпраця міста з проектом GIZ "Енергоефективність у будівлях" у взаємодії з консалтинговою компанією ТОВ "ФІАТУ" дозволило місту не лише отримати якісну професійну допомогу в створенні ефективної системи енергоменеджменту, але і використовувати сучасні схеми фінансування енергоефективних заходів із залученням кредитних коштів міжнародної фінансової організації НЕФКО. Внесок самого міста складає 10%. Кредит наданий на 5 років під 3% річних.

У рамках реалізації проекту в 4 дитячих садах і 5 загальноосвітніх школах Івано-Франківська будуть замінені вікна і двері на металопластик, відновлена теплова ізоляція трубопроводів, улаштовані індивідуальні теплові пункти, вжиті заходи з санації інженерних мереж.

Очікуване скорочення об'ємів споживання теплової енергії в результаті цих заходів складе 177 тис. Гкал на рік, економія бюджетних коштів - 1 млн. грн. на рік.

У той же час завдяки реконструкції систем опалювання цих закладів зменшиться кількість викидів CO2 в атмосферу на 415,72 т на рік.

Термін окупності проекту - 3,5 року.

Довідка УНІАН. Влада Івано-Франківська провела енергоаудит усіх 75 будівель закладів освіти міста, за результатами якого було відібрано 5 шкіл і 4 дитячі сади, витрати яких на оплату енергоносіїв є найбільшими, з метою реалізації заходів з енергозбереження.

У листопаді 2010 року інвестиційний комітет НЕФКО затвердив бізнес-план проекту "Підвищення енергоефективності у будівлях навчальних закладів м. Івано-Франківськ" і прийняв рішення про надання позики для реалізації енергозбережних заходів у будівлях бюджетних закладів міста.

НЕФКО є неприбутковою фінансовою установою, утвореною урядами Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії і Швеції для поліпшення екологічної ситуації в Східній Європі.