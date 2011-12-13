Держенергоефективності відібрало 175 проектів для бюджетної підтримки

Державне агентство з енергоефективності і енергозбереження відібрало 175 проектів загальною вартістю 229 млн. грн. для фінансування у рамках галузевої державної цільової програми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів глава Держенергоефективності Микола ПАШКЕВИЧ.

Він уточнив, що бюджетну підтримку отримають 3 проекти будівництва когенераційних установок, 25 проектів установки теплових насосів, 102 проекти установки систем електричного теплоакумуляційного обігріву, 45 проектів модернізації комунального господарства, у тому числі з переведенням котелень на біопаливо.

За словами М.ПАШКЕВИЧА, відомство також відібрало два проекти, які отримають держпідтримку у вигляді зниження процентних ставок за кредитами, - це проект реконструкції тепломереж у Полтавській області і реконструкція котельні у Київській області.

Глава Держенергоефективності зазначив, що усього на розгляд конкурсної комісії було подано 215 проектів.

Державне фінансування за відібраними проектами буде частково виділене з держбюджету 2011 року, основна частина - з держбюджету 2012 року.