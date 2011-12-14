Три найбільших банки Японії інвестують в «Газпром» близько 800 млн. дол.

Три найбільших банки Японії - Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui Banking Corporation і Mizuho Bank – збираються найближчим часом інвестувати в компанію «Газпром» близько 800 млн. дол. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Рішення про інвестування в російську компанію пов`язано з погіршенням фінансової ситуації в країнах єврозони.

Останнім часом через фінансову кризу європейські компанії зазнають багатомільйонних збитків, що зробило їх партнерами підвищеного ризику. Фінансові інвестиції в російську компанію в умовах зростання світової потреби в газі, повинні стати для японських банків гарантом успіху і стабільності, вважають місцеві аналітики, передає ИТАР-ТАСС.