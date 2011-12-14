Через два роки Польща зможе одержувати зріджений газ із Катару – глава МЗС Польщі

Москва. Через два роки Польща зможе одержувати зріджений газ з Катару.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ сказав на спільній прес-конференції в Москві з міністром закордонних справ Росії Сергієм ЛАВРОВИМ.

«Ми газ імпортуємо з Росії, будуємо термінал зрідженого газу, де через два роки вже будуть перші поставки з Катару», - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ.

Він відзначив, що газ дуже важливе джерело енергії, коли стоїть завдання обмежити викиди вуглекислого газу.

За його словами, 96% енергії в Польщі генерується з вугілля, проте перехід на газ дозволить удвічі знизити викиди і покращити екологію.

Р.СІКОРСЬКИЙ повідомив, що сланцевий газ може стати дуже важливим джерелом енергії, і він вже впливає на ціну газу, навіть незважаючи на те, що в Європі його ще не видобувають.

Він відзначив, що в США 20% попиту задовольняється за рахунок сланцевого газу, і це означає, що його експортуватимуть і це вплине на глобальні ціни.

«Незалежно від того, видобуватиме Польща сланцевий газ чи ні, на ринках газу ми починаємо мати справу з новою ситуацією. Цікаво, наскільки можна зберегти ці дуже високі ціни газу в тій ситуації, коли його стає все більше», - сказав він. Р.СІКОРСЬКИЙ відзначив, що Польща хотіла б купувати газ у різних постачальників.

«Я думаю, що довгостроковий інтерес Росії в тому, щоб її сприймали як солідного постачальника газу на європейський ринок за конкурентними цінами», - сказав він.

У свою чергу, С.ЛАВРОВ відзначив, що для стійкості газових поставок Росія реалізує разом з європейськими партнерами проекти «Південний потік» і «Північний потік», а також домовленості з Білоруссю щодо її ГТС спрямовані на те, щоб піти від залежності від транзитних країн.