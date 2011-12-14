«Нафтогаз» засуджує позицію ЄС щодо «Південного потоку»
І заявляє про відсутність гарантій з боку РФ і ЄС щодо обсягів транзиту газу
НАК «Нафтогаз України» засуджує мовчазну позицію Євросоюзу щодо реалізації проекту «Південний потік».
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН сьогодні на брифінгу в Києві.
За його словами, в ході введення в експлуатацію підземного сховища газу (ПСГ) «Банатський Двір» наприкінці листопада в Сербії голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що будівництво газопроводу «Південний потік» почнеться в 2013 році й буде завершено до кінця 2015 року.
«Єврочиновники не відреагували з цього приводу. Позиція єврочиновників незрозуміла», – сказав В.ЧУПРУН.
При цьому він додав, що якщо раніше Євросоюз говорив про підтримку проекту «Набукко», то «зараз – це мовчання».
«Це серйозний «дзвінок» для України. Це пряма загроза для ГТС України», – заявив В.ЧУПРУН.
Як повідомлялося, 21 листопада 2011 року в Сербії відбувся пуск ПСГ «Банатський Двір». Активний обсяг зберігання ПСГ становить 450 млн. куб. м. На церемонії О.МІЛЛЕР заявив, що будівництво газопроводу "Південний потік" почнеться в 2013 році й буде завершено до кінця 2015 року. За його словами, ніяких затримок у реалізації проекту не буде.
У той же час, НАК «Нафтогаз України» заявляє про відсутність гарантій з боку Росії і Європейського Союзу щодо обсягів транзиту природного газу через територію України.
Як заявив заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН сьогодні на брифінгу в Києві: «На сьогодні гарантій немає – ані з боку Росії, навіть на 2012 рік, ані з боку Євросоюзу».
При цьому він зазначив, що «Нафтогаз України» вже почав модернізацію газотранспортної системи (ГТС) за власні кошти.
«Але ми повинні бачити, під що має проходити ця модернізація», - сказав В.ЧУПРУН.
За його словами, за попередніми підрахунками, модернізація ГТС обійдеться у 5,3 млрд. дол., а термін реалізації проекту становитиме 5-7 років.
«Для того, щоб утримувати її (ГТС – УНІАН), туди треба постійно вкладати відповідні кошти», – додав він.
Водночас, В.ЧУПРУН зазначив, що «без російського газу ГТС зберегти і підтримувати неможливо. В іншому разі нашій трубі буде «труба».
Крім того, В.ЧУПРУН висловив занепокоєність пасивністю європейських банків, з якими була досягнута домовленість про фінансування модернізації ГТС. «Повна відсутність активності європейських банків», – додав він.
Разом з тим, він висловив сподівання, що перший транш від європейських банків в обсязі 308 млн. дол. надійде у першому кварталі 2012 року.
Нагадаємо, у вересні Україна заявила, що хоче ясності від Росії і ЄС щодо обсягів завантаження української ГТС.
19 липня Україна самостійно почала модернізацію ГТС, приступивши до реконструкції магістрального газопроводу «Уренгой - Помари - Ужгород».
Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейський інвестиційний банк заявили, що готові співпрацювати з НАК «Нафтогаз України» у модернізації системи.