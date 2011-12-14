«Нафтогаз» заявляє, що Росія і ЄС не дали гарантій щодо обсягів транзиту газу через Україну

НАК «Нафтогаз України» заявляє про відсутність гарантій з боку Росії і Європейського Союзу щодо обсягів транзиту природного газу через територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН сьогодні на брифінгу в Києві.

«На сьогодні гарантій немає – ані з боку Росії, навіть на 2012 рік, ані з боку Євросоюзу», - сказав він.

При цьому він зазначив, що «Нафтогаз України» вже почав модернізацію газотранспортної системи (ГТС) за власні кошти.

«Але ми повинні бачити, під що має проходити ця модернізація», - сказав В.ЧУПРУН.

За його словами, за попередніми підрахунками, модернізація ГТС обійдеться у 5,3 млрд. дол., а термін реалізації проекту становитиме 5-7 років.

«Для того, щоб утримувати її (ГТС – УНІАН), туди треба постійно вкладати відповідні кошти», – додав він.

Водночас, В.ЧУПРУН зазначив, що «без російського газу ГТС зберегти і підтримувати неможливо. В іншому разі нашій трубі буде «труба».

Крім того, В.ЧУПРУН висловив занепокоєність пасивністю європейських банків, з якими була досягнута домовленість про фінансування модернізації ГТС. «Повна відсутність активності європейських банків», – додав він.

Разом з тим, він висловив сподівання, що перший транш від європейських банків в обсязі 308 млн. дол. надійде у першому кварталі 2012 року.

Як повідомлялося, у вересні Україна заявила, що хоче ясності від Росії і ЄС щодо обсягів завантаження української ГТС.

19 липня Україна самостійно почала модернізацію ГТС, приступивши до реконструкції магістрального газопроводу «Уренгой - Помари - Ужгород».

Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейський інвестиційний банк заявили, що готові співпрацювати з НАК «Нафтогаз України» у модернізації системи.