Кабмін затвердив фінплан «Турбоатому» на 2012 рік з прибутком 280 млн. грн.

Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план ВАТ "Турбоатом" на 2012 рік з прибутком 280 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Фонду державного майна Олександр РЯБЧЕНКО.

"Затвердили фінплан "Турбоатому" з прибутком 280 млн. грн.", - сказав О.РЯБЧЕНКО.

Нагадаємо, на 2011 рік Кабмін затвердив фінплан "Турбоатому" з прибутком 236 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Турбоатом" робить парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється за замкнутим циклу: від проектно-конструкторских і науково-дослідних робіт до виготовлення, зборки, випробування турбін і відвантаження. У структуру "Турбоатома" входять два спеціальні конструкторські бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного устаткування.

Управління державною частиною акцій ВАТ "Турбоатом" здійснює Фонд державного майна України, якому належить 75,22% акцій.