Шебелинський ГПЗ за 11 місяців збільшив переробку на 3%

Шебелинское відділення з переробки газового конденсату і нафти (Шебелинский ГПЗ, Харківська обл.) ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України", за оперативними даними, у січні-листопаді збільшило переробку нафти і газового конденсату на 3% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 624 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК "Укргазвидобування".

У повідомленні сказано, що з початку поточного року виробництво світлих нафтопродуктів на Шебелинському ГПЗ склало 533 тис. тонн, з них автобензинів - 360 тис. тонн, дизпалива - 160 тис. тонн. Глибина переробки сировини - 86%.

Нагадаємо, що в жовтні ДК "Укргазвидобування" і Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH (Німеччина) підписали угоду про будівництво установки ізомеризації легкого бензину потужністю 300 тис. тонн на рік на Шебелинському ГПЗ.

Довідка УНІАН. Шебелинський ГПЗ, який входить до складу управління з переробки газу і газового конденсату найбільшої газодобувної компанії ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України", виробляє бензини марок А-80, А-92, А-95 і А-98 за технологією і на обладнанні американської компанії UOP, яка у 1997 році виступила генпідрядником під час реконструкції ГПЗ.

Нафтопродукти, які виробляє Шебелинський ГПЗ, реалізуються через мережу автозаправних станцій, що працюють під брендом "Нафтогаз".

Загальна потужність Шебелинського ГПЗ на сьогодні складає 1,05 млн. тонн сировини на рік.

У 2010 році Шебелинський ГПЗ скоротив переробку газового конденсату на 10,3% порівняно з 2009 роком - до 11,0 тис. тонн.