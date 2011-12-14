Клюєв не бачить трагедії, якщо Україна та РФ поки не підпишуть угоду щодо газу

Перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ не бачить нічого страшного в тому, що найближчим часом Україна і Росія можуть не досягти домовленості про зниження ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в середу.

За словами А. КЛЮЄВА, переговори з газових питань тривають.

"Зараз йде переговорний процес по газу. Вийде хороша ціна - це буде, як мовиться, приємна несподіванка і ми тоді швидко переглянемо параметри бюджету вже в січні, виходячи з нової ціни. Не вийде - ну що ж, житимемо так і далі. І далі вестимемо переговори. Я не бачу тут ніякої трагедії", - сказав він.

При цьому А.КЛЮЄВ сказав, що надати більше інформації про хід переговорів він не має права.

Також перший віце-прем'єр повідомив, що якщо домовленість про зниження ціни на газ буде досягнута, то в результаті перегляду бюджету буде збільшено фінансування соціальної сфери. "Тоді у нас з'являться резерви, і ці резерви ми подивимося, куди скерувати. Швидше за все, у першу чергу підвищуватимуться соціальні стандарти - пенсії, зарплати", - сказав він.

За словами А.КЛЮЄВА, також можуть бути збільшені кошти на інвестування великих інфраструктурних проектів.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що він припускає, що держбюджет на 2012 рік може бути прийнятий з розрахунку ціни на газ 400 доларів, але не виключає її перегляду.

12 грудня глава "Газпрому" О.МІЛЛЕР заявив, що "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" до кінця року угоду щодо газу не підпишуть.

Раніше очікувалося, що переговори між Україною і РФ про ціну на газ завершаться у грудні.