Видобуток газу в Україні за 11 місяців скоротився на 0,4%, нафти – на 6%

Українські нафтогазовидобувні підприємства у січні-листопаді скоротили видобуток природного газу на 0,4%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 17,6 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням Держстату, у січні-листопаді видобуток нафти в Україні скоротився на 6,0%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 2,227 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні у січні-листопаді скоротився на 7,0%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 805,0 тис. тонн, а газу нафтового попутного збільшився на 9,0% - до 0,657 млрд. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році, за даними Держкомстату, українські нафтогазовидобувні підприємства скоротили видобуток природного газу на 5,5%, у порівнянні з 2009 роком, до 19,1 млрд. куб. м. У 2010 році видобуток нафти в Україні скоротився на 11,5%, у порівнянні з 2009 роком, до 2,566 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні у 2010 році скоротився на 8,8%, у порівнянні з 2009 роком, до 928,0 тис. тонн, а газу нафтового попутного скоротився на 12,0% - до 655,0 млн. куб. м.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК "Укргазвидобування", ВАТ "Укрнафта" і ДАТ "Чорноморнафтогаз", які входять в структуру НАК "Нафтогаз України".