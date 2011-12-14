На сьогодні у ПСГ закачано 19 млрд. куб. м газу - Клюєв

На сьогодні в підземні сховища газу (ПСГ) закачано 19 млрд. кубічних метрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ сьогодні на прес-конференції.

Крім того, А.КЛЮЄВ сказав, що баланс вугілля на складах електростанцій на сьогодні складає 3,8 млн. тонн вугілля.

"Це повністю забезпечує потребу електростанцій до кінця опалювального сезону", - сказав А.КЛЮЄВ.