Виробництво бензину в Україні скоротилося на 0,7%, дизпалива - на 29,4%

Українські нафтопереробні заводи (НПЗ) у січні-листопаді скоротили виробництво автомобільного бензину на 0,7% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 2,570 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням Держстату, виробництво дизельного палива в Україні в січні-листопаді скоротилося на 29,4%, у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, до 2,424 млн. тонн.

Виробництво паливневого мазуту в Україні у січні-листопаді скоротилося на 8,6% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 1,966 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році, за інформацією Держкомстату, українські НПЗ скоротили виробництво автомобільного бензину на 11,8%, у порівнянні з 2009 роком, до 2,873 млн. тонн. Виробництво дизельного палива скоротилося на 5,1% - до 3,709 млн. тонн, а паливневого мазуту - на 6,0% - до 2,414 млн. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік.