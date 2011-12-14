У Білорусі підвищуються ціни на скраплений автогаз на 21%

Мінськ. У Білорусі 17 грудня в середньому на 21% підвищуються роздрібні ціни на скраплений газ при реалізації на автомобільних газозаправних станціях.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, відповідне рішення затверджено постановою Міністерства економіки від 8 грудня 2011 року № 195, яке опубліковано на Національному правовому інтернет-порталі.

Граничну мінімальну ціну підвищено з 2860 до 3450 білоруських рублів за літр, граничну максимальну – з 3080 до 3750 рублів за літр.

Окрім цього, постановою Міністерства економіки Білорусі від 8 грудня 2011 року № 194 на 21,8% збільшено граничні максимальні відпускні ціни на скраплені паливні гази для автомобільного транспорту.

Так, для газу марки ПБА (франко-відправлення) ціна зросла з 3 млн. 713 тис. 050 до 4 млн. 522 тис. 490 білоруських рублів за тонну, маки ПБА (франко-склад) – із 3 млн. 701 тис. 110 до 4 млн. 507 тис. 950 білоруських рублів за тонну.

Довідка УНІАН. Це вже п`яте підвищення цін на газ у 2011 році: в квітні ціни підвищилися на 35%, у серпні – на 24%, у жовтні й вересні – на 10%.