Клюєв: програма розвитку внутрішнього виробництва активізує інвестресурси

Комплекс заходів, передбачених Державною програмою розвитку внутрішнього виробництва, допоможе Україні пом`якшити наслідки сьогоднішньої світової економічної кризи і активізувати внутрішні інвестиційні ресурси.

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ на прес-конференції, повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра.

Він зазначив, що знизити рівень споживання імпортного газу в Україні планують за рахунок збільшення власного видобутку нафти, газу, газу-метану, сланцевого газу, що і передбачається програмою розвитку внутрішнього виробництва.

«В даний час вже є проекти, що стосуються сланцевого газу, видобутку газу на шельфі Чорного і Азовського морів. В даний час вже є інвестори, які готові реалізовувати такі проекти - це такі компанії, як «Шелл», «Шеврон», «ЕксонМобіл», «Ені», а також НАК «Нафтогаз України» і НАК «Надра», - повідомив А.КЛЮЄВ.

Важливою частиною програми розвитку внутрішнього виробництва, за словами першого віце-прем`єр-міністра, є заходи щодо енергозбереження. Він навів приклад, що вже цього року на виконання програми на українських ТЕС почали встановлювати газові лічильники. Як результат - 7% економії газу.

«Наступного року ми продовжимо подібні заходи. Лічильники встановлюються лише вітчизняних виробників. До реалізації цієї програми залучено 30 українських підприємств», - відзначив А.КЛЮЄВ.

Серед пріоритетів імпортозаміщення він назвав і розвиток АПК. У планах уряди - нарощування експорту зернових і скорочення імпорту сільськогосподарської продукції.

«У планах - до 2015 року наростити урожай зернових до 80 мільйонів тонн. Це амбітні плани, але реальні», - наголосив перший віце-прем`єр.

Крім того, сказав він, Україна має намір активізувати роботу з країнами, економіку яких криза зачепила меншою мірою. Це стосується країн Південно-Східної Азії та Латинської Америки.

«Зараз ми достатньо активно працюємо, щоб експортувати продукцію вітчизняного виробництва на ринки цих країн», - сказав А.КЛЮЄВ.

За його словами, сьогоднішня світова криза протікає набагато складніше, ніж це було в 2008 році.

«Якщо в 2008 році криза охопила великі банки, компанії, то сьогодні у розпалі криза держав. У світі зменшилася інвестиційна активність і це, звичайно, позначилося на реалізації інвестиційних проектів в Україні, на роботі експортерів», - сказав він, зазначивши при цьому, що програма розвитку внутрішнього виробництва допоможе активізувати внутрішні інвестиційні ресурси.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів затвердив Державну програму розвитку внутрішнього виробництва. Перший етап реалізації Програми розрахований на період 2012-2015 рр. Результатом виконання Програми має стати впровадження економічних стимулів для створення і розвитку виробничих потужностей, спрямованих на виробництво вітчизняних аналогів імпортованої продукції.