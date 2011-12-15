Українська економіка витримає ціну на російський газ у 416 доларів - Азаров

Українська економіка витримає ціну на російський газ у 416 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ після відкриття нового дитячого садка в Києві.

"Ну, ми цього року платимо 440 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням харківської знижки. Ми витримали з вами? Ось рік прожили ж практично. Витримали. Ми витримаємо будь-яке випробування. А що, хіба зараз легко? Подивіться, що у світі відбувається, що в Європі відбувається. Ми досить зараз стійкі, і у нас тверда позиція в наших переговорах", - заявив прем'єр.

"Буде ціна 416 (дол. за 1 тис. куб. м - УНІАН), ну що ж, платитимемо: вона нам дісталася, це нелегкий спадок. Рано чи пізно буде нормальна ціна, я в цьому глибоко переконаний. Витримаємо, і з гарним настроєм зустрінемо Новий рік", - сказав М.АЗАРОВ.

У зв'язку з цим він підкреслив, що українська економіка закінчує 2011 рік ростом ВВП на рівні 5,3%, що вище, ніж в таких країнах як Російська Федерація і Польща.

Також М.АЗАРОВ підкреслив, що його уряду за два роки роботи не раз пропокували крах, проте цього не було, і, на його думку, Україна зараз розвивається.

Як повідомляли ЗМІ, у понеділок, 12 грудня, глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР заявив, що "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" до кінця року угоду щодо газу не підпишуть.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 13 грудня, прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ допустив, що держбюджет на 2012 рік може бути прийнятий з розрахунку ціни на газ у 400 доларів, але не виключив її перегляду.

14 грудня на прес-конференції перший віце-прем'єр-міністр України міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ заявив, що проект державного бюджету на 2012 рік, виходячи з ціни на газ для України у розмірі 416 дол. за тисячу кубометрів, для другого читання у Верховній Раді уряд подасть наступного тижня.

Довідка УНІАН. ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в І кварталі 2011 року складала близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ - 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ - 354 дол. за тис. куб. м, у IV - близько 400 дол. за тис. куб. м. Зараз Україна намагається знизити ціну на газ.