Україна збільшить імпорт вугілля для коксування до 10 млн. тонн

За підсумками 2011 року коксохімічні підприємства України збільшать імпорт вугілля для коксування на 5% від запланованого показника - до 10 млн. тонн.

Про це в Дніпропетровську у середу, 14 грудня, на балансовій нараді представників підприємств гірничо-металургійного комплексу повідомив генеральний директор об'єднання "Металургпром" Василь ХАРАХУЛАХ.

За його словами, постачання українського вугілля на КХЗ у листопаді склали 1,255 млн. тонн, що на 9,7% менше від показника жовтня. За 11 місяців 2011 р. - близько 16 млн. тонн, на 2% менше від аналогічного періоду 2010 р.

Об'єм імпортних поставок вугілля для коксування в листопаді до жовтня виріс на 3,6% - до 870 тис. тонн. За січень-листопад цей показник збільшився порівняно з 11 місяцями минулого року на 9% - до 9,3 млн. тонн.

У листопаді українські КХЗ поставили метпідприємствам 1,2 млн. тонн коксу, що на 7% менше, ніж в жовтні. За 11 місяців постачання склали 13,6 млн. тонн - на 6% менше від розрахункової балансової потреби метпідприємств і на 3% більше до січня-листопада 2010 р. За 11місяців металурги імпортували 137 тис. тонн коксу, що на 40% менше, ніж за 11 місяців 2010 р.

Залишки вугілля на складах вітчизняних КХЗ на 1 грудня 2011 р. склали 550 тис. тонн.