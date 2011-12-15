У Житомирі чадним газом отруїлося 6 осіб, в тому числі двоє дітей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради.

Інцидент стався у вівторок, однак офіційно цей факт оприлюднено сьогодні.

"13 грудня 2011 року на території міста Житомира внаслідок порушення правил експлуатації газового обладнання сталося 2 випадки отруєння чадним газом. Загалом отруїлося 6 осіб, в т. ч. 2 дітей. Потерпілих в стані середньої тяжкості госпіталізовано до Житомирської центральної міської лікарні №1 та Житомирської центральної дитячої міської лікарні", - йдеться у повідомленні.

Потерпілі й досі перебувають у лікарнях.

Працівники ГУМНС звернулися до населення Житомира з проханням неухильно дотримуватись правил встановлення та експлуатації газових приладів.