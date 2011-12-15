На шахті у Донецькій області помер гірник
У Донецькій області на шахті ім. Леніна державного підприємства «Макіїввугілля» помер електрослюсар підземної ділянки з ремонту, монтажу і демонтажу підйомних комплексів, 1957 року народження.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на технічного інспектора праці Укрвуглепрофспілки при Макіївському теркомі Миколу ГРИНЬКА.
За його словами, трагедія сталася учора. Підземний електрослюсар прийшов на роботу, але йому стало зле. У медпункті шахтареві надали першу допомогу, диспетчер оперативно викликав бригаду лікарів реанімаційно-протишокової групи.
Електрослюсаря доставили до клінічної Рудничну лікарню, до відділення «Кардіологія», де лікарі доклали усіх сил для його порятунку, але, на жаль, гірник помер, додав М.ГРИНЬКО.
Обставини розслідуються.