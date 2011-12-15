Акциз на дизельне пальне уніфікують?

Міністерство інфраструктури України ініціює уніфікацію сплати акцизу на дизельне пальне, яка полягатиме у ліквідації чотирьох груп, за якими сплачується акциз.

Про це журналістам повідомив перший заступник міністра інфраструктури Костянтин ЄФИМЕНКО.

За словами К.ЄФИМЕНКА, пропозиції міністерства дозволять забезпечити надходження до бюджету на рівні 1,5 млрд. грн.

«Не йдеться про підвищення тарифів на дизельне пальне, йдеться про те, щоб прибрати 4 групи, за якими сьогодні платиться акциз, і зробити одну ставку на максимальному рівні», - сказав він.

К.ЄФИМЕНКО повідомив, що на сьогодні ставки акцизу на дизельне пальне становлять 42 євро, 62 євро, 69 євро і 90 євро. При цьому, за словам К.ЄФИМЕНКА, за максимальною ставкою на сьогодні розмитнюється менш як 1% пального, що ввозиться в Україну.

«Ми вважаємо, що наша пропозиція не призведе до підвищення цін на товари широкого споживання, тому що ми не забираємо у тих, хто платить за товари, а пропонуємо збільшити витрати у тих 3-4 трейдерів, які сьогодні мають надприбутки», - сказав він.