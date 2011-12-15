Рівень розрахунків за спожитий газ скоротився до 85,3%

Упродовж січня-листопада підприємства, що входять до структури НАК «Нафтогаз України», поставили споживачам 39,295 млрд. куб. м природного газу на загальну суму 73,219 млрд. грн, за який сплачено 62,457 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

У повідомленні зазначається, що рівень розрахунків усіх споживачів за газ у січні-листопаді скоротився на 0,7 процентного пункту, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 85,3%.

Довідка УНІАН. У 2010 році підприємства, що входять до структури НАК «Нафтогаз України», поставили споживачам 46 млрд. 52,8 млн. куб. м природного газу на загальну суму 69 млрд. 45,9 млн. грн, за який сплачено 59 млрд. 758,9 млн. грн.

Рівень розрахунків усіх споживачів за газ у 2010 році збільшився на 0,1 процентного пункту, порівняно з 2009 роком, до 86,5%.