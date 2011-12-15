Україна збільшила експорт електроенергії на 56,7% - до 5,7 млрд. кВт/год

Україна в січні-листопаді ц.р. збільшила експорт електроенергії на 56,7%, або 2,077 млрд. кВт/год, в порівнянні з січнем-листопадом 2010 року, - до 5,738 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

У листопаді ц.р. експорт електроенергії з України зріс на 49,2%, або на 247,8 млн. кВт/год, в порівнянні з листопадом 2010 року, - до 751,3 млн. кВт/год.

У січні-листопаді ц.р. експорт української електроенергії в країни-учасниці ENTSO-E (Угорщину, Польщу, Словаччину та Румунію) збільшився більш ніж в 2,9 рази, або на 1,852 млрд. кВт/год, - до 2,841 млрд. кВт/год.

Нагадаємо, що експортером з української сторони в східноєвропейському напрямку є ТОВ «Східенерго», що входить в структуру приватного енергохолдингу ДТЕК.

Зокрема, за вказаний період експорт української електроенергії до Угорщини зріс у 4 рази - до 2,188 млрд. кВт/год, до Словаччини - в 1,5 рази, до 583,7 млн. кВт/год.

У жовтні-листопаді ТОВ «Східенерго» після майже дворічної перерви експортних поставок в даному напрямку з території України поставило в Польщу 59,6 млн. кВт/год.

Експорт електроенергії в Молдову, який здійснює дочірня компанія ДТЕК ТОВ «Пауер Трейд», за підсумками січня-листопада ц.р. зріс до 600,2 млн. кВт/год проти 21,6 млн. кВт/год за аналогічний період 2010 року. Нагадаємо, комерційні поставки електроенергії в даному напрямку «Пауер Трейд» почала з квітня ц.р.

З початку року до Білорусі ТОВ «Східенерго» і ДПЗД «Укрінтеренерго» експортували 2,242 млрд. кВт/год, що на 15,8% менше, ніж за аналогічний період 2010 року. Нагадаємо, в травні ц.р. українські компанії припиняли експорт електроенергії до Білорусі у зв`язку з неплатоспроможністю білоруських контрагентів на фоні різкої девальвації національної валюти Білорусі. Експорт в даному напрямку було відновлено 1-2 липня після погашення білоруськими контрагентами заборгованості за колишніми поставкам.

Крім того, в травні-червні п. р., в рамках договору про погодинну міждержавну торгівлю електроенергією, ДПЗД "Укрінтеренерго" поставило до Росії 55,5 млн. кВт/год електроенергії, тоді як у січні-квітні поточного року постачання в даному напрямку не здійснювалися.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах в оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

Україна в 2010 році збільшила експорт електроенергії на 2,7%, або 109,8 млн. кВт/год, в порівнянні з 2009 роком, - до 4,218 млрд. кВт/год.

У 2010 році експорт електроенергії з української сторони здійснювали ТОВ «Східенерго» (ДТЕК) - східноєвропейський і білоруський напрями, ТОВ «Пауер Трейд» (ДТЕК) - молдавський напрямок, ДПЗД "Укрінтеренерго" - білоруський напрям.