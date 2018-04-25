Газ-416 "отруїть" фінансовий ринок України?

Традиційно напередодні Нового року головна інтрига - ціна газу. І тема настільки благодатна для обох сторін, що її невтомно розкручують то українські чиновники, то російські. А вигідна вона для них тим, що, по-перше, відволікає електорат від внутрішніх проблем, по-друге, консолідує суспільство в протистоянні супротивнику. По-третє, дає кожному привід відчути себе героєм. Якщо Росія не знизить ціну, то скаже народу, який вже показав характер, мовляв, національні інтереси для нас понад усе - у самих пояса затягнуті, газ за безцінь віддавати не будемо... А народ дійсно жебрак і його потішить турбота влади, плюс націоналізм стрибне ще на одну сходинку вгору. Якщо поступиться, заявить голосно росіянам, що їхні засіки поповнились гідним трофеєм (адже ціна питання - українські активи). Що стосується нашого керівництва, то воно досі не може розібратися, з ким йому по дорозі. Але якщо перетягне східний, а не європейський вектор, то можна списати всі свої «подарунки» Кремлю, без яких «дружніх» почуттів у Росії не викликати, на безвихідність. А для більшої переконливості вже зараз озвучується непідйомна ціна газу. Бюджет-2012 розрахований з урахуванням вартості блакитного палива 416 дол. за тисячу кубів.

Прем`єр-міністр Микола Азаров переконує, що українська економіка витримає це навантаження. «Ну, ми цього року платимо 440 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням харківської знижки. Ми витримали з вами? Ось рік прожили ж практично... Витримали. Ми витримаємо будь-яке випробування. А що, хіба зараз легко? Подивіться, що у світі відбувається, що в Європі відбувається... Ми зараз досить стійкі, і у нас тверда позиція в переговорах", - заявив М.Азаров. При цьому він запевняє, що «рано чи пізно, буде нормальна ціна. Витримаємо і з хорошим настроєм зустрінемо Новий рік».

Основою для таких думок влади виступають нею ж підкориговані статдані - зростання ВВП на рівні 5% і золотовалютні резерви в районі 32 млрд. дол. Але цьому можна протиставити негативне сальдо зовнішньої торгівлі України, яке до листопада зросло майже вдвічі, досягнувши 11,4 млрд. дол., інфляцію біля 8,3% (але це тільки за офіційною статистикою, насправді приблизно 15%), а також держборг на 60 млрд. дол. До речі, Кабінет Міністрів знизив прогноз зростання ВВП в 2012 році з 5 до 3, 9%. Про що це говорить?.. І при цьому нас запевняють, що економіка витримає газові ціни. Не знаю, як ціни, але сам конфлікт, звичайно, ми переживемо, як і раніше.

*** Уже кілька разів переговори Києва і Москви переходили в розряд війни - конфлікт у грудні 2005 року закінчився тим, що з 1 січня 2006 року Росія припинила поставки природного газу до України. У ніч на 4 січня підписали договір між Газпромом і Нафтогазом на п`ять років (до 1 січня 2010), в якому був вказаний газовий «посередник» «РосУкрЕнерго», а ціна блакитного палива становила 95 дол. Потім пішли туркменські розбірки. Новий виток конфлікту України і РФ закрутився у грудні 2008 року, 1 січня 2009 року припинили подачу газу до України, 7 січня - повністю транзит. 19 січня в Москві були підписані сумнозвісні газові контракти. Середина 2009 року була спокійнішою, газові розбірки обійшлися без закручування вентиля, але закінчилися в квітні 2010 харківської «поступкою».

До речі, щодо стійкості вітчизняної економіки до ціни газу з М.Азаровим можна посперечатися, причому цитуючи президента Віктора Януковича: «І шукаючи шлях до зниження ціни на газ, ми зробили перший крок минулого року, підписавши газові угоди (харківські угоди - ред.), і ми знизили ціну на газ на 100 дол. за тисячу кубічних метрів. Якби ми цього не зробили, я тоді казав і зараз кажу, свідомо кажу, ми втратили б не тільки промисловість, а ми втратили б країну».

*** Ціна на газ встановлюється поквартально: у І кварталі 2011 р. - близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ - 295,6 дол., в ІІІ - 354 дол., в IV - 420 дол.

Ще восени експерти заявляли, що російський газ обійдеться Україні в першому кварталі 2012 року до 600 дол. То, може, 416 дол. - це і є знижка. Тоді тим більше варто розібратися, чи зможе наша економіка потягнути таку «дружбу»? Особливо з урахуванням того, що до модернізації економіки реформи ще не дійшли. А на сьогодні, згідно з рейтингом UEIndex, підприємства України витрачають на виробництво 1 євро ВВП у два рази більше енергоресурсів, ніж в країнах ЄС. При цьому загалом по Україні рівень енергоефективності становить 52% у порівнянні з країнами ЄС.

Найбільшими споживачами енергоресурсів серед галузей промисловості України є металургія (доларовий «постачальник» бюджету), добувна промисловість, виробництво неметалевих мінеральних виробів та хімічне виробництво. Друге місце за рівнем енергоспоживання займає житлово-комунальне господарство. Тобто, підвищення вартості газу обіцяє зростання цін в цілому і тарифів в тому числі, що передбачає стрибок інфляції, причому в найбільш невідповідний кризовий момент на світовому ринку. Таким чином, вітчизняні товари знову виявляться незатребуваними через свою собівартість. При цьому імпорт зростає, а це означає зниження кількості робочих місць на українських підприємствах, а також падіння обсягів зборів до бюджету.

Яскравий приклад сказаного - ГМК. Власники головних наповнювачів бюджету - гірничо-металургійних підприємств, стрімко нарощуючи обсяги виробництва у попередні роки за супервисоких цін на металопродукцію, не вкладали практично ні копійки в переобладнання, модернізацію і реконструкцію виробничих потужностей. А тепер цей фонд зносився до межі (за низкою оцінок, 65%), як і сама технологія виробництва, що продовжує підвищувати собівартість, роблячи нашу метпродукцію неконкурентоспроможною. Теж відбувається і в інших галузях. Не вигідно приватнику вкладати, він звик вичавлювати. А у держави все руки до цієї проблеми не доходять. Може зараз задумається з урахуванням нової ціни на газ (як кажуть, немає лиха без добра).

Як відзначає голова Комітету енергетичної незалежності України Іван Надєїн, озвучена ціна на газ - «шокова терапія. Але це краще, ніж витрачені даремно 20 років. Звичайно, українській економіці буде важко. Ціна в 416 дол. за тисячу кубометрів обернеться 20-25 млрд. грн. дефіциту «Нафтогазу». Борги теплокомуненерго за опалювальний сезон 2010-2011 рр.. складають 5,35 млрд. грн. і вони будуть тільки зростати.

Але є ряд факторів, які можуть вивести з даної ситуації. Перший - високі ціни на газ змусять владу, підприємства, комунальний сектор і рядових споживачів скорочувати споживання газу. В енергетичному балансі України він займає 39,5%, у той час як загальносвітовий показник 21,1%, а європейський - 24,5%. І це наш резерв. Другий фактор - збільшення власного видобутку газу. Сьогодні за відсутності належних інвестицій і за роботи на старих запасах ми видобуваємо близько 20 млрд. кубометрів газу. Влада публічно говорить про бажання збільшити обсяг до 25-30 млрд. кубометрів, і якщо дійсно в цьому напрямку робитимуть реальні кроки, то ми зможемо досягти цієї мети протягом 3-5 років».

Крім того, на думку експерта, не потрібно забувати про енергоємності української економіки. Показник 0,62 кг. у.п. на грн. ВВП, який ми маємо сьогодні (а це в 3-4 рази більше, ніж у країнах ЄС), це не те, чим нам можна пишатися. І поліпшення на 1-2% щорічно - теж не дуже великий привід для радості. У цій сфері потрібні радикальніші дії і, як це не парадоксально, високі ціни на газ лише підштовхнуть країну до реформ.

«Навіть якщо Росія перегляне газовий контракт, зроблено це буде ціною дуже великих поступок з українського боку. Але і в цьому випадку ми отримаємо лише пільговий період на 3-4 роки, не більше. Тому нам потрібно думати про розвиток власного енергетичного потенціалу і планомірно скорочувати споживання імпортних енергоресурсів. Тоді гроші будуть залишатися в українській економіці, а не йти в інші країни», - зазначив І.Надєїн.

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру, вважає, що «для українського держбюджету ціна за природний газ на рівні 416 дол. - важке випробування. Дефіцит зовнішньої торгівлі в 2012 році може отримати катастрофічний характер. В умовах слабкого зростання надходження інвестицій в Україну, відсутності надії на великий профіцит фінансового рахунку в 2012 році може скластися так, що платіжний баланс буде хронічно дефіцитним».

На думку експерта, «швидше за все, доведеться істотно підвищити вартість послуг ЖКГ для населення. Крім того, - передбачити в держбюджеті додатковий випуск ОВДП для фінансування дефіциту скарбниці. А якщо врахувати слабкий попит на ці цінні папери, то не варто виключати додаткову емісію гривні для їх викупу. Залишається ще одна проблема, причому головна - дефіцит валюти. Розрахунок за природний газ рублями не знизить напруженість. Україна не має можливості отримувати достатню кількість російських рублів за рахунок експорту продукції в РФ, оскільки Росія істотно обмежує наш експорт. У цій ситуації перед Україною постає дилема. Перший шлях - девальвувати курс до рівня 9,3 грн./дол., Щоб зробити більш конкурентоспроможними експорт. Крім того, це дозволить частково знизити неенергетичний імпорт, оскільки зробить невигідною купівлю за кордоном великої кількості споживчих товарів. Другий шлях - масово залучати у Росії кредити в рублях, щоб за їхній рахунок купувати газ. У цьому випадку можна буде не девальвувати гривню, але буде зростати борг перед РФ, який доведеться віддавати надалі якщо не грошима, то активами».

Третій шлях, за словами О.Охріменко, передбачає відновлення співпраці з МВФ. Україна отримає необхідні валютні кредити, що дозволить і купити газ, і не девальвувати курс протягом всього 2012 року. Але доведеться виконати всі зобов`язання перед Фондом.

Серед невиконаних залишилося підвищення цін на газ для населення, що все одно станеться під час розрахунку в бюджеті вартості блакитного палива. То чи варта гра свічок...

Екс-міністр закордонних справ Володимир Огризко вважає, що Москва фактично прагне встановити протекторат над суверенною Україною.

«Навіть новими і ще більш щедрими «дарами» в Москві все одно не задовольняться. Чи випадково Росія вивільняє свої газосховища в переддень Нового року? Чи випадково глава правління «Газпрому» Олексій Міллер заявляє, що ніякі угоди з Україною укладені не будуть? І чому це раптом наш прем`єр, який анонсував нову «газову» угоду з Росією з дня на день, наказав готувати проект бюджету-2012, відштовхуючись від ціни на газ не менше 400 доларів за кубометр? Все зрозуміло. Росія готується до нової «газової війни» з Україною.

Розрахунок простий: за антиукраїнською кампанією приховати власне безсилля. Є такий психологічний феномен: маніпуляція страхом. Це коли слабка людина компенсує власні проблеми, шукає слабшого індивіда і відверто його тероризує. В даному випадку цей феномен перенесено на міждержавний рівень. А як же ще дружити зі «стратегічним» партнером? Вихід з такого становища неможливий до того часу, поки той, кого маніпулюють, не повстане проти маніпулятора. Саме таким бачиться і вихід для України. Отже, потрібно не йти ні на які поступки, бо вони лише розпалюють імперські апетити Кремля», - підсумував В.Огризко.

Тобто, у новій ціні газу є позитивний момент - Росія сама штовхає такий ласий для її планів з відновлення втрачених територій шматок як Україна в правильному для Києва напрямку - в Європу. І якщо цим шансом не скористатися зараз, то потім ми будемо з`їжджатися на Болотну площу Москви, вже як у свою столицю, щоб повалити ненависну владу...

Олена Бистрицька (УНІАН)