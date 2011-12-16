«Газпром» у 2012 році збільшить закупівлю азербайджанського газу до 3 млрд. куб. м

Москва. «Газпром» збільшить у 2012 році закупівлі азербайджанського газу до 3 млрд. куб. м.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації ВАТ «Газпром», відповідної домовленості досягнуто напередодні головою «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ і президентом Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки (ДНКАР) Ровнагом АБДУЛЛАЄВИМ.

«А.МІЛЛЕР і Р.АБДУЛЛАЄВ прийняли рішення ще збільшити закупівлі азербайджанського газу «Газпромом» до 3 млрд. куб. м в 2012 році», - сказано в повідомленні.

Сторони розглянули питання співробітництва «Газпрому» і ДНКАР у сфері поставок газу з Азербайджану до Росії. Учасники зустрічі високо оцінили результати двостороннього співробітництва, зазначивши, що обсяги закупівлі азербайджанського газу «Газпромом» продовжують збільшуватися. Так, за попередніми даними на листопад, закупівлі «Газпромом» азербайджанського газу були збільшені на 70% порівняно з минулим роком і становили 1,36 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. Азербайджан має у своєму розпорядженні розвідані запаси природного газу в обсязі до 1,5 трлн. куб. м, включаючи родовище Шах-Деніз, розташоване в азербайджанському секторі шельфу Каспійського моря, з передбачуваними запасами до 1,2 трлн. куб. м природного газу.

Державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки (ДНКАР) – найбільша державна нафтогазова компанія Азербайджану, до сфери діяльності якої входять розвідка, видобування, переробка, транспортування і реалізація нафти, природного газу і газового конденсату.

14 жовтня 2009 року «Газпром» і ДНКАР підписали контракт купівлі-продажу азербайджанського газу. З 1 січня 2010 року азербайджанський газ вперше став надходити до Росії через ГІС «Ширванівка».

3 вересня 2010 року «Газпром» і ДНКАР підписали доповнення до діючого контракту купівлі-продажу азербайджанського природного газу.

У 2010 році з Азербайджану до Росії було поставлено 0,8 млрд. куб. м природного газу.