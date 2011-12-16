«Нафтогаз» в 2010 році скоротив чистий збиток за МСФЗ на 46,5% – до 12,2 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз України» в 2010 році за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) скоротив чистий збиток на 46,5%, або на 10,546 млрд. грн., порівняно з 2009 роком – до 12,155 млрд. грн.

Про це йдеться в аудированій консолідованій звітності НАК «Нафтогаз України» за МСФЗ, обублікованій на офіційному сайті компанії.

Згідно з документом, доходи НАК «Нафтогаз України» в 2010 році зросли на 41,6%, або на 27,247 млрд. грн., порівняно з 2010 роком – до 92,743 млрд. грн., валовий прибуток - в 1,9 разу, або на 4,99 млрд. грн. - до 10,768 млрд. грн.

Аудит консолідованої фінансової звітності за 2010 рік за міжнародними стандартами провела аудиторська компанія BDO. Документ було підписано аудитором 12 грудня 2011 року.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.