Ціна нафти продовжила зростання на фоні статданих зі США

Світові ціни на нафту в п`ятницю зростають на фоні статданих зі США.

Зокрема, вартість лютневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже зросла на 0,42 долара, або на 0,45%, - до 94,29 долара за барель.

Ціна лютневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,83 долара, або на 0,80%, - до 104,43 долара за барель.

Підтримку цінам на нафту надало повідомлення Міністерства праці США про те, що кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в країні за тиждень, що завершився 10 грудня, знизилася на 19 тисяч - до 366 тисяч. Дані виявилися кращими за очікування аналітиків, що прогнозували зростання показника на 9 тисяч у порівнянні з непереглянутим показником попереднього тижня - до 390 тисяч заявок. Також на ринок чинили тиск дані про спад промислового виробництва в США в листопаді поточного року на 0,2%, передає Bloomberg.