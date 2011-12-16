Депутати пропонують розширити дію «зеленого» тарифу на електроенергію з відходів

Група депутатів пропонує розширити дію так званих «зелених» тарифів на електроенергію, вироблену з твердих побутових відходів (ТПВ).

Відповідний законопроект № 9588, текст якого оприлюднено на офіційному сайті Верховної Ради, зареєстрований в парламенті 14 грудня. Авторами законопроекту є депутати Володимир РИБАК, Микола ДЕРКАЧ, Зіновій ШКУТЯК, Віктор МАТЧУК та Сергій МАЙБОРОДА.

Документом зокрема, пропонується надати ТПВ статус альтернативного джерела енергії, внісши відповідні поправки в закон "Про альтернативні джерела енергії". Отримання такого статусу передбачає взяття державою зобов`язань щодо обов`язкового викупу всієї електроенергії, виробленої з цього джерела.

Крім того, документ передбачає внесення змін до закону "Про електроенергетику", які полягають у встановленні "зеленого тарифу" на електроенергію, вироблену з ТПВ з коефіцієнтом 2,3 (відповідає коефіцієнту для електроенергії з біомаси).

На думку авторів законопроекту, його прийняття дозволить вирішити безліч екологічних проблем, пов`язаних з утилізацією ТПВ.

Депутати зазначають, що загальна площа існуючих 770-ти полігонів ТПВ складає 3 тис. га, не рахуючи 3298 несанкціонованих звалищ. На полігонах та звалищах накопичено понад 30 млрд. тонн ТПВ, щорічно цей обсяг збільшується на 1 млрд. тонн.

Довідка УНІАН. «Зелені» тарифи є стимулюючим інструментом для розвитку в Україні альтернативної енергетики.

Вони визначаються за формулою, в якій для кожного суб`єкта визначено коефіцієнт, розміри якого залежать від типу альтернативного джерела електроенергії і характеристик енергогенеруючого обладнання.

Тарифи коригуються комісією залежно від курсу гривні до євро на дату затвердження роздрібних тарифів на електроенергію для енергопостачальних компаній на наступний місяць.