На Житомирщині через аварію знеструмлено дев’ять населених пунктів
11:51, 16 грудня 2011Енергетика
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У Житомирській області через технічні збої автоматики було знеструмлено дев’ять населених пунктів у Малинському районі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС у Житомирській області.
«15 грудня у селі Нянівка внаслідок спрацювання автоматики відключено повітряну лінію електропередач, знеструмлено 9 населених пунктів. На місці події працює ремонтна бригада Малинського РЕМ», йдеться у повідомленні.
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