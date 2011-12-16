АМКУ не побачив монополізації у приєднанні до ДТЕК «Ровенькиантрациту» і «Свердловантрациту»

Антимонопольний комітет України (АМКУ) не бачить монополізації у приєднанні до приватного енергохолдингу ДТЕК найбільших державних вуглевидобувних об`єднань «Ровенькинатрацит» і «Свердловантрацит».

Про це сказано у відповіді відомства за підписом першого заступника голови комітету Юрія КРАВЧЕНКА на відповідний запит інформаційного агентства УНІАН.

Згідно з документом, відомство надало дозвіл дочірнім компаніям холдингу «ДТЕК. Ровенькиантрацит» і «ДТЕК. Свердловантрацит» на отримання в концесію цілісних майнових комплексів державних об`єднань 5 жовтня.

«Оскільки зазначені концентрації не призводять до монополізації або суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, рішеннями Антимонопольного комітету України від 5 жовтня 569-р і 568-р відповідно надано дозволи на такі концентрації», - сказано у відповіді відомства.

АМКУ зазначає, що під час прийняття даного рішення керувався положеннями Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб`єктів господарювання на ринку, затвердженої розпорядженням АМКУ 5 березня 2002.

Крім того, відомство нагадало, що згідно з ч. 2 ст. 12 Закону «Про захист економічної конкуренції» монопольним (домінуючим) вважається становище суб`єкта господарювання, частка якого на ринку товару перевищує 35%, у разі якщо він не доведе, що відчуває значну конкуренцію.

Зазначимо, що частка підконтрольних ДТЕК шахт в загальному обсязі вуглевидобутку країни після входження в його структуру цілісних майнових комплексів «Ровенькиантрациту» і «Свердловантрацит», на основі статданих за 11 місяців поточного року, досягне близько 45%.

«Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит» за підсумками 11 місяців видобули 12,818 млн. тонн вугілля, або близько 17% від усієї вуглевидобутку в країні за звітний період.

При цьому вуглевидобувні об`єднання «Палоградвугілля», «Комсомолець Донбасу» і орендний актив «Добропіллявугілля», які вже входили до складу ДТЕК, у вказаний період сумарно видобули 33,650 млн. тонн рядового вугілля, або 27,7% від загального обсягу видобутку в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Міненергоугля визнало переможцем конкурсів на право отримання в концесію на 49 років цілісних майнових комплексів державних вугледобувних підприємств «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит» дочірні компанії енергохолдингу ДТЕК.

Відповідні договори концесії підписані 1 грудня.

Довідка УНІАН. ДТЕК - перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Рінату АХМЕТОВУ.

У вугільний блок ДТЕК входять ВАТ «Павлоградвугілля» (об`єднує десять шахт), «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит», ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу», орендне підприємство «Добропіллявугілля» і п`ять збагачувальних фабрик.