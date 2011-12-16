«Нафтогаз» має намір завершити ліквідацію ДК «Газ України» до 25 грудня

НАК "Нафтогаз України" прогнозує завершення ліквідації своєї дочірньої компанії "Газ України" до 25 грудня 2012 року.

Про це сказано в аудированій консолідованій звітності НАК "Нафтогаз України" за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), оприлюдненій на офіційному сайті компанії.

"Відповідно до наказу Міністерства енергетики і вугільної промисловості України №656 від 27 жовтня 2011 р. припиняється діяльність дочірньої компанії "Газ України" через її реструктуризацію - приєднання до НАК "Нафтогаз України" і її дочірнього підприємства "Будівельник". Заходи з реорганізації ДК "Газ України" мають бути завершені до 25 грудня 2012 р"., - сказано в документі.

Нагадаємо, 18 листопада ДК "Газ України" оголосила в пресі про свою ліквідацію шляхом розподілу і приєднання до "Нафтогазу України" і дочірнього підприємства "Будівельник". Претензії кредиторів приймають до 20 січня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Нафтогаз України" переуклав на себе усі договори на постачання природного газу з підприємствами з газопостачання і газифікації (обл- і міськгазами) і підприємствами комунальної теплоенергетики (ТКЕ), які раніше були оформлені на ДК "Газ України".