Приватизацією трьох енергокомпаній зацікавилися 10 можливих покупців - ФДМУ

Фонд державного майна України (ФДМУ) уклав договори про конфіденційність щодо трьох оголошених до продажу енергокомпаній: "Дніпроенерго", "Донецькобленерго" і "Закарпаттяобленерго" з 10 компаніями-інтересантами.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Так, ПАТ "Дніпроенерго" і ПАТ "Донецькобленерго" зацікавилися по три компанії, ПАТ "Закарпаттяобленерго" - 4.

Нагадаємо, конкурси з продажу 25% акцій ПАТ "Дніпроенерго" і 40,061% акцій ПАТ "Донецькобленерго" Фонд держмайна оголосив 16 листопада 2011 р. Кінцевий термін прийому заявок на участь у конкурсі - 3 січня 2012 року. Конкурси відбудуться 11 січня 2012 р. Початкова вартість державного пакету акцій ПАТ "Дніпроенерго" складає 1 млрд. 174 млн. грн. Початкова вартість державного пакету акцій ПАТ "Донецькобленерго" - 449,5 млн. грн.

30 листопада ФДМУ виставив на продаж 50% державного пакету акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго". Конкурс відбудеться 20 січня 2012 року. Початкова ціна держпакету акцій складе 135 млн. грн.