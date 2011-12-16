«Укренерго» виставило на січневий аукціон незатребуваний російський переріз

Національна енергетична компанія "Укренерго" виставила на аукціон з експорту електроенергії в січні 2012 року доступ до пропускної спроможності міждержавного перерізу "ОЕС України - ОЕС Росії" потужністю 3,1 тис. МВт.

Про це сказано в повідомленні, оприлюдненому на сайті компанії.

Нагадаємо, що під час річного аукціону, який відбувся у середу, 14 грудня, переріз у напрямку в Російську Федерацію був знятий з торгів через відсутність заявок від потенційних покупців. З моменту переходу України на аукціонну форму організації експортних постачань електроенергії російський переріз жодного разу не отримували потенційні експортери з причини очевидного безглуздя організації експортних постачань на профіцитний і дешевший за ціновими параметрами ринок.

За підсумками річного аукціону на право експорту електроенергії у 2012 році енергохолдинг ДТЕК зберіг домінуюче положення по східноєвропейському (Угорщина, Словаччина, Румунія, Польща), молдавському і білоруському напрямках експорту електроенергії.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних постачань електроенергії, згідно з якою учасники ринку придбавають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК "Укренерго" доступ до транскордонних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

НЕК "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, є в підпорядкуванні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.