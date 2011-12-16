«Куб-Газ» має намір розробляти газоконденсатні родовища у Луганській області

Компанія "Куб-газ" має намір почати розробку вуглеводнів Ольгівського і Макіївського газоконденсатних родовищ у Кременському районі Луганської області.

Як повідомила УНІАН прес-служба Луганської обласної ради, це питання обговорювали сьогодні, 16 грудня, на комісії облради з питань комунальної власності і використання природних ресурсів.

"Ми 10 років займалися вивченням цих родовищ. І зараз хочемо отримати ліцензію на промислову розробку на 20 років. Уся необхідна документація підготовлена, підприємство виконує усі необхідні умови і поповнює місцевий бюджет", - заявив генеральний директор підприємства Сергій ПАНЧУК.

Ухвала про надання надр в розробку буде винесена на розгляд сесії обласної ради, яка відбудеться 21 грудня.

Довідка УНІАН. ТОВ "Куб-газ", 70% якого належить Kulczyk Oil Ventures Inc (Kанада), а 30% - компанії Gastek LLC (США), займається видобутком природного газу і постачанням його споживачам. Основними активами ТОВ "Куб-газ" є чотири газоконденсатні ділянки, зосереджені у Дніпровсько-донецькому басейні: Ольгівська, Макіївська та Крутогорівська площі і Вергунське родовище.