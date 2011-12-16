АМК дозволив кіпрській E.C.M. отримати контроль над «Жданівською» та «Гормаш-Вугілля»

Антимонопольний комітет України дозволив компанії E.C.M. Energy Coal Mining Co. (Кіпр) придбати більше 50% акції ПАТ "Орендне підприємство "Шахта "Жданівська" (Донецька обл.).

Про це УНІАН повідомили в АМК.

Крім того, комітет дозволив цій же кіпрській компанії придбати більше 50% машинобудівного підприємства ТОВ "Гормаш-вугілля".

Довідка УНІАН. ПАТ "Орендне підприємство "Шахта "Жданівська" створене на базі однойменної державної шахти, переданої в оренду у 2004 році.

На 2011 рік 89,15% акцій ПАТ "ОП "Шахта "Жданівська" контролювало ТОВ "Донецька промислова правова компанія", за даними ЗМІ, контрольована бізнесменами Олександром РОТОВИМ і Володимиром ДЯЧЕНКОМ.

Шахта спеціалізується на видобутку вугілля марки ТР.

За підсумками січня-листопада на шахті видобуто 1 млн. 75,5 тис. тонн рядового вугілля.