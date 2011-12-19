БЮТ: намір влади здати ГТС Росії - загроза нацбезпеці держави

Фракція "БЮТ-Батьківщина" вважає, що намір влади здати "у російські руки" українську ГТС несе загрозу національній безпеці України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час погоджувальної ради заявив лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМЯКІН.

"Нині за закритими дверима уряд домовляється про ціну на російський газ. Відомо, що влада готова віддати українську ГТС в неукраїнські руки. І віддати прерогативу доставляти газ кінцевому споживачеві іноземним кампаніям", - сказав він.

А.КОЖЕМЯКІН зазначив, що опозиція вважає неприпустимим, що одна політична сила, яка перебуває при владі, роздає направо і наліво національний ресурс. "Здача української ГТС в чуже управління під будь-якими завуальованими формами - це порушення Закону України і пряма загроза національній безпеці", - додав він.