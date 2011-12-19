Газові переговори останніми днями активізувалися - Азаров

Прага. Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається на перегляд газових угод з РФ до кінця 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив журналістам в Празі на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Чехії Петром НЕЧАСОМ.

"Переговори проходять важко. Але, водночас, я хотів би сказати, що я глибоко переконаний, що виходячи, передусім, із стратегічних інтересів нашої співпраці, на майбутнє буде знайдений компромісний варіант угоди", - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що переговори з Російською Федерацією щодо перегляду газових угод в останні дні активізувалися. "Я думаю, що найближчими днями є надія на те, що ми виробимо компромісне рішення. Для нас це особливо важливо, тому що починається новий рік і ми хотіли б увійти до нового року зі вже модернізованою угодою і з нормальними цінами, які не підривають нашу економіку", - підкреслив глава уряду.

Водночас, М.АЗАРОВ ще раз зазначив, що Україна отримує газ за найдорожчою ціною в Європі, і, до прикладу, Німеччина отримує російський газ за значно нижчою ціною, знаходячись при цьому набагато далі, ніж Україна.