«Енергоатом» та російське «Атомтехенерго» домовилися про співпрацю

14:27, 19 грудня 2011
Енергетика
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НАЕК "Енергоатом" і підприємство Державної корпорації "Росатом" ВАТ "Атомтехенерго" підписали угоду про співпрацю в галузі інжинірингу під час зведення та експлуатації АЕС.

Як повідомляли УНІАН в прес-службі "Енергоатому", угода підписана у п'ятницю, 16 грудня.

З українського боку документ підписали генеральний директор відокремленого підрозділу "Енероатома" "Атомпроектінжинірінг" Володимир БРОННИКОВ і директор ВП "Науково-технічний центр" Микола ВЛАСЕНКО, з боку "Росатома" документ підписав генеральний директор ВАТ "Атомтехенерго" Едуард СААКОВ.

Як зазначив В. БРОННИКОВ, угода з ВАТ "Атомтехенерго" відкриває нові шляхи ефективної співпраці у цілому ряді напрямків. Серед них – розробка, коригування і гармонізація нормативної документації, яка використовується в атомній енергетиці Росії і України, обмін, розробки нової експлуатаційної і пуско-налагоджувальної документації з урахуванням досвіду експлуатації і введення в експлуатацію АЕС, обмін досвідом впровадження інформаційних систем управління проектами, розробка і реалізація спільних заходів з підготовки і підвищення кваліфікації експлуатаційного, ремонтного і пуско-налагоджувального персоналу, спільне виконання робіт на зарубіжних АЕС.

Підписана угода передбачає, що за п'ять років сторони налагодять регулярний обмін інформацією щодо планованих проектів і робіт, які реалізовують і виконанують, організовують розробку і реалізацію спільних програм і проектів, створять робочі групи для обміну досвідом реалізації проектів і виконання робіт, а також укладення двосторонніх контрактів на виконання робіт і надання послуг.

Довідка УНІАН. ДП "НАЕК "Енергоатом" - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об'єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Александрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК "Енергоатом" покладені функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації усіх АЕС країни.

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