Україна продовжує модернізовувати свою ГТС за підтримки ЄС - Янукович
16:11, 19 грудня 2011Енергетика
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна продовжує модернізувати свою ГТС за підтримки Європейського Союзу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на пленарному засіданні саміту УКРАЇНА-ЄС.
Президент назвав дуже важливою співпрацю між Україною і ЄС зі зміцнення енергетичної безпеки.
"Ми продовжуємо модернізацію української ГТС за підтримки ЄС і європейських фінансових інститутів", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.
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