Україна продовжує модернізовувати свою ГТС за підтримки ЄС - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна продовжує модернізувати свою ГТС за підтримки Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на пленарному засіданні саміту УКРАЇНА-ЄС.

Президент назвав дуже важливою співпрацю між Україною і ЄС зі зміцнення енергетичної безпеки.

"Ми продовжуємо модернізацію української ГТС за підтримки ЄС і європейських фінансових інститутів", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.