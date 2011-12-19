Стан газових переговорів - "важкий"

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ констатує важкий стан переговорів між Україною та Росією щодо ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції після завершення саміту Україна-ЄС сьогодні в Києві.

«Вас цікавить, в якому стані переговори між Україною і Росією – у важкому», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зауважив, що керівник робочої групи з українського боку - міністр палива та вугільної промисловості Юрій БОЙКО - чи не щодня їздить на переговори з Росією. «Чим вони закінчаться – важко сказати. На сьогодні відповіді немає», - сказав Президент, пообіцявши поінформувати громадськість, коли така відповідь з’явиться.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що переговори з Росією щодо ціни на газ тривають вже понад півтора роки.

«Це тривалий процес, в якому вимоги України до Росії є досить зрозумілими з точки зору формування ціни на газ», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він вкотре наголосив, що підписання газової угоди між Україною та Росією у 2009 році призвело до того, що Україна платила найбільшу в Європі ціну на газ. Він зауважив, що навіть не зважаючи на «харківську знижку», Україна продовжує платити найбільшу ціну порівняно зі своїми сусідами.

«Я думаю, ви знаєте про те, що фінансовий баланс «Нафтогазу» відсутній, і щомісяця Україна має 500 млн. доларів збитків», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, порахувавши, що загалом це 6 млрд. доларів збитків «Нафтогазу» в рік, що лягає тягарем на всю фінансову систему України. «Фактично це знищення країни», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 грудня, прем`єр-міністр М.АЗАРОВ висловив сподівання на перегляд газових угод з РФ до кінця 2011 року.

«Переговори проходять важко. Але, разом з тим, я хотів би сказати, що я глибоко переконаний, що з огляду, перш за все, стратегічних інтересів нашої співпраці, на майбутнє буде знайдено компромісний варіант угоди», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що переговори з Російської Федерації щодо перегляду газових угод в останні дні активізувалися. «Я думаю, що найближчими днями є надія на те, що ми виробимо компромісне рішення. Для нас це особливо важливо, тому що починається Новий рік, і мі хотіли б увійти до Нового року зі вже модернізованою угодою і з нормальними цінами, які не підривають нашу економіку», - наголосив голова уряду.