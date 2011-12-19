Україна може задовольнити всі свої потреби в газі, не продаючи ГТС – експерт

Україна змогла б задовольнити усі свої потреби в газі власними силами, якби використовувала сучасні технології.

Таку точку зору висловив аналітик "Ерсте Банку" Мар'ян ЗАБЛОЦЬКИЙ у звіті, переданому агентству УНІАН.

Так, на його думку, "освоєння видобутку шельфового газу могло б перемістити Україну в ряд країн - основних експортерів газу. Україна не зможе це реалізувати самостійно у разі продажу газотранспортної системи".

При цьому, зазначив М.ЗАБЛОЦЬКИЙ, населення проти підвищення цін на житлово-комунальні послуги, тому Україна зараз стоїть на роздоріжжі: продавати один зі своїх основних активів або провести непопулярні реформи. "Продаж газотранспортної системи означатиме значну короткострокову вигоду, але втрати в майбутньому", - підкреслив М.ЗАБЛОЦЬКИЙ.

За словами аналітика, Україна може продати частину газотранспортної системи за низьку ціну на газ - близько 240 доларів США за 1000 куб. м газу замість 414 доларів. Але продаж газотранспортної системи України стримується громадським неприйняттям цієї ідеї і, цілком можливо, протиріччям усередині правлячої партії.

Як вважає М.ЗАБЛОЦЬКИЙ, Україна виграє від значно нижчої ціни на газ, проте через продаж газотранспортної системи не матиме можливості самостійно провести реформи. Населення оплачує лише незначну частину ціни імпорту газу, а недостачу покривають з державного бюджету.