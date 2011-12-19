Крупногуртові ціни на нафтопродукти за тиждень змінилися різнонаправлено

З 12 до 19 грудня середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти змінилися різнонаправлено.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі "А-95" (м. Київ).

Так, за даними моніторингу консалтингової групи "А-95", з 12 до 19 грудня середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 - знизилися на 1,0%, або 100 грн./тонна, - до 9 630 грн./тонна; на бензин А-92 - збільшилися на 0,2%, або 20 грн./тонна, - до 10 700 грн./тонна; на бензин А-95 - знизилися на 0,8%, або 90 грн./тонна, - до 11 690 грн./тонна; на дизельне паливо - знизилися на 1,4% або 140 грн./тонна, - до 10 120 грн./тонна.

Довідка УНІАН. ТОВ "Консалтингова група "А-95" створене у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.