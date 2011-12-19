Янукович: Європа порушує інтереси України в рамках Європейської енергетичної хартії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Європа порушує інтереси України у рамках Європейської енергетичної хартії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції після завершення саміту УКРАЇНА-ЄС сьогодні в Києві.

"Україна прийняла умови, які передбачені Європейською енергетичною співдружністю, але, на жаль, з боку енергетичної співдружності ці умови порушуються, порушуються інтереси України", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Він висловив нерозуміння з приводу того, що члени цієї Європейської енергетичної співдружності беруть участь в рішеннях з будівництва Північного і Південного газотранспортних потоків. "А однією зі складових цього "Південного потоку" є будівництво газових сховищ на території Сербії. Це наштовхує нас на таку думку, що практично українська газотранспортна система девальвує у своїй значущості", - сказав Президент України.

Він підкреслив, що Україна продовжує чекати як від Росії, так і від Європи їх запевнень, що вони готові брати участь в модернізації газотранспортної системи України, а також узяти на себе зобов'язання щодо гарантованого прокачування певного об'єму газу по українській ГТС.